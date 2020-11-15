ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Азербайджан дозволив Вірменії відстрочити виведення військ з одного району в Карабасі

Автор: Игорь Литвиненко

Вірменія звернулася до Азербайджану з проханням відстрочити термін виведення військ і цивільного населення з Кельбаджарського району в зв'язку з завантаженістю дороги. Азербайджан дав відстрочку до 25 листопада.

Популярні новини

Про це заявив завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, передає Sputnik Азербайджан.

"З огляду на завантаженість єдиної дороги з Кельбаджара до Вірменії і погодні умови, Азербайджан відповів на прохання Вірменії згодою", - заявив Гаджієв.

При цьому вихід військ і населення з Агдамського і Лачинського районів буде проводитися згідно з планом - до 20 листопада та 1 грудня відповідно.

Раніше РБК-Україна писало, що з Кельбаджара на дорозі, що веде з Нагірного Карабаху до Вірменії, утворився затор в кілька кілометрів.

Нагадаємо, на початку тижня Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Згідно з домовленостями по Карабаху, Вірменія повинна була вивести свої війська і населення з Кельбаджарського району до 15 листопада.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджанНагорный Карабах