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Азербайджан не признал резолюцию Сената Франции по Карабаху

Баку, Среда 25 ноября 2020 21:38
Азербайджан не признал резолюцию Сената Франции по Карабаху
Фото: Хикмет Гаджиев (report.az)
Автор: РБК-Украина

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что резолюция Сената Франции с призывом признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику не является документом. По его словам, такое решение Сената Франции вызывает вопросы.

Об этом сообщает "Азербайджан 24".

"Эта резолюция - не что иное, как обычный листок бумаги для Азербайджана. Этот документ, принятый ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции как соглавы Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН", - сказал Гаджиев.

При этом он заявил, что принятие резолюции является провокационным шагом проявления традиционной проармянской позиции политических кругов Франции.

Напомним, 25 ноября Сенат Франции призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Депутаты сената одобрили соответствующую резолюцию.

Кроме того, в октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха.

Добавим, что Армения планировала принять решение о признании Нагорного Карабаха только после анализа ситуации. Пашинян допускал, что Армения может не признать независимость Карабаха.

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