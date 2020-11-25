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Азербайджан не визнав резолюцію Сенату Франції по Карабаху

Баку, Середа 25 листопада 2020 21:38
Азербайджан не визнав резолюцію Сенату Франції по Карабаху
Фото: Хікмет Гаджиєв (report.az)
Автор: РБК-Україна

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв заявив, що резолюція Сенату Франції із закликом визнати самопроголошену Нагірно-Карабахську Республіку не є документом. За його словами, таке рішення Сенату Франції викликає питання.

Про це повідомляє "Азербайджан 24".

"Ця резолюція - не що інше, як звичайний листок паперу для Азербайджану. Цей документ, прийнятий заради вузьких політичних амбіцій, крім грубих порушень міжнародного права, Статуту ООН та відповідних резолюцій Ради безпеки ООН, викликає серйозні питання про наміри та об'єктивної діяльності Франції як соголови Мінської групи і постійного члена Ради Безпеки ООН", - сказав Гаджиєв.

При цьому він заявив, що ухвалення резолюції є провокаційним кроком прояви традиційної проармянської позиції політичних кіл Франції.

Нагадаємо, 25 листопада Сенат Франції закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах, яка була утворена на окупованих Вірменією територіях Азербайджану. Депутати сенату схвалили відповідну резолюцію.

Крім того, в жовтні прем'єр-міністр Вірменії Микол Пашинян закликав світ визнати незалежність Нагірного Карабаху.

Додамо, що Вірменія планувала прийняти рішення про визнання Нагірного Карабаху тільки після аналізу ситуації. Пашинян допускав, що Вірменія може не визнати незалежність Карабаху.

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Новини України Політика ФранціяАзербайджанНагорный Карабах

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