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Азербайджан примет участие в переговорах с Минской группой ОБСЕ по Карабаху

Автор: Надежда Собенко

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Женеву и встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В Женеве 8 октября состоится международная посредническая встреча в связи с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

", - говорится в сообщении.

Как сообщает DW, пока неясно, приедет ли в Женеву и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, чтобы провести отдельные переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Представитель МИД Армении исключил возможность встречи Мнацаканяна с Байрамовым.

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По его словам, "нельзя одной рукой вести переговоры, а другой - военные операции".

Отметим, Минская группа была создана в 1992 году с целью разрядки конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху 8 октября состоятся в Женеве, а 12 октября - в Москве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван сейчас рассматривает вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.

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