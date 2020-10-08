Азербайджан візьме участь в переговорах з Мінською групою ОБСЄ щодо Карабаху

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов відвідає Женеву і зустрінеться із співголовами Мінської групи ОБСЄ. У Женеві 8 жовтня відбудеться міжнародна посередницька зустріч у зв'язку зі збройним конфліктом навколо Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Азербайджану.

"Міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Джейхун Байрамов вирушає з робочим візитом до Женеви. Мета візиту - зустріч зі співголовами Мінської групи ОБСЄ і уявлення співголовам позиції Азербайджану з врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє DW, поки неясно, чи приїде в Женеву і глава МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян, щоб провести окремі переговори з співголовами Мінської групи ОБСЄ. Представник МЗС Вірменії виключив можливість зустрічі Мнацаканяна з Байрамовим.

За його словами, "не можна однією рукою вести переговори, а іншою - воєнні операції".

Зазначимо, Мінська група була створена в 1992 році з метою розрядки конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Її співголовами є Росія, Франція і США.

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що переговори щодо Нагірного Карабаху 8 жовтня відбудуться в Женеві, а 12 жовтня - в Москві.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван зараз розглядає питання визнання незалежності Нагірного Карабаху.