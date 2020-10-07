Азербайджан переименовал освобожденное село Мадагиз в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о переименовании стратегически важного села Мадагиз в Нагорном Карабахе. Недавно этот населенный пункт был освобожден от армянской оккупации.
Об этом сообщается на сайте администрации президента Азербайджана.
Решение о переименовании села было принято в соответствии с конституцией страны.
"Село Мадагиз в составе административно-территориального округа села Чайли Тертерского района Азербайджанской Республики именовать селом Суговушан", - говорится в законе.
Напомним, азербайджанские войска взяли под свой контроль село Мадагиз в субботу, 3 октября. Армянская сторона отрицает, что населенный пункт перешел под контроль Азербайджана.
В тот же день Азербайджан вернул контроль над семью деревнями в Нагорном Карабахе, которые до этого времени находились под армянской оккупацией.
Кроме того, в понедельник, 5 октября, Алиев сообщил о взятии под контроль оккупированных Арменией трех населенных пунктов и ряда высот в Нагорном Карабахе.