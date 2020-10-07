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Азербайджан переименовал освобожденное село Мадагиз в Карабахе

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о переименовании стратегически важного села Мадагиз в Нагорном Карабахе. Недавно этот населенный пункт был освобожден от армянской оккупации.

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Об этом сообщается на сайте администрации президента Азербайджана.

Решение о переименовании села было принято в соответствии с конституцией страны.

"Село Мадагиз в составе административно-территориального округа села Чайли Тертерского района Азербайджанской Республики именовать селом Суговушан", - говорится в законе.

Напомним, азербайджанские войска взяли под свой контроль село Мадагиз в субботу, 3 октября. Армянская сторона отрицает, что населенный пункт перешел под контроль Азербайджана.

В тот же день Азербайджан вернул контроль над семью деревнями в Нагорном Карабахе, которые до этого времени находились под армянской оккупацией.

Кроме того, в понедельник, 5 октября, Алиев сообщил о взятии под контроль оккупированных Арменией трех населенных пунктов и ряда высот в Нагорном Карабахе.

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Новости Украины АзербайджанАрменияНагорный КарабахИльхам Алиев