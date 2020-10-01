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Азербайджан отреагировал на заявление России о наемниках в Нагорном Карабахе

Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление МИД РФ. Москва получила показания о якобы переброске наемников из Сирии и Ливии в зону нагорно-карабахского конфликта.

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Об этом сообщает Haber Global.

Она отметила, что привлечением наемников и террористов с Ближнего Востока "активно занимается Армения".

"В связи с заявлением МИД России о наличии иностранных наемников в зоне конфликта хотим отметить, что Армения широко использует такие ресурсы", - сказала Абдуллаева.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Баку также неоднократно высказывал свою обеспокоенность в связи с данной ситуацией.

Отметим, что в России не уточнили, какая именно из сторон конфликта привлекает иностранных наемников к боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее Армения обвинила Турцию в переброске около 4 тысяч своих наемников в зону нагорно-карабахского конфликта. В Азербайджане опровергли эту информацию, одновременно заявив, что наемников привлекает именно Армения.

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