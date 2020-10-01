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Азербайджан відреагував на заяву Росії про найманців в Нагірному Карабасі

Автор: Артур Родивилов

Офіційний представник МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва прокоментувала заяву МЗС РФ. Москва отримала свідчення про нібито перекидання найманців з Сирії та Лівії в зону нагірно-карабахського конфлікту.

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Про це повідомляє Haber Global.

Вона зазначила, що залученням найманців і терористів із Близького Сходу "активно займається Вірменія".

"У зв'язку з заявою МЗС Росії про наявність іноземних найманців в зоні конфлікту хочемо зазначити, що Вірменія широко використовує такі ресурси", - сказала Абдуллаєва.

Офіційний представник зовнішньополітичного відомства додала, що Баку також неодноразово висловлював свою стурбованість у зв'язку з даною ситуацією.

Відзначимо, що в Росії не уточнили, яка саме з сторін конфлікту приваблює іноземних найманців до бойових дій в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, раніше Вірменія звинуватила Туреччину у перекиданні близько 4 тисяч своїх найманців у зону нагірно-карабахського конфлікту. В Азербайджані спростували цю інформацію, одночасно заявивши, що найманців приваблює саме Вірменія.

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