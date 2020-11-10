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Азербайджан открыл дело из-за сбитого российского вертолета

Вторник 10 ноября 2020 17:00
Азербайджан открыл дело из-за сбитого российского вертолета
Фото: вертолет Ми-24 (russianplanes.net)
Автор: Андрей Козловский

Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело после того, как был сбит российский вертолет Ми-24 на границе с Арменией. Сейчас там устанавливают виновных в произошедшем.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, дело заведено по ст. 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры, а также военные эксперты уже осмотрели ракетную установку и опросили военнослужащих воинской части, откуда был произведен запуск ракеты, которая сбила вертолет. Они изъяли необходимые документы.

Напомним, в понедельник вечером в Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном, был сбит российский военный вертолет Ми-24. По предварительным данным, в результате происшествия двое человек погибли, еще один получил травмы средней тяжести.

После этого Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24. Также Баку принес соболезнования семьям погибших членов экипажа и заявил о готовности к выплате компенсации.

Также РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура Азербайджана начала расследование уничтожения российского военного вертолета Ми-24 на границе с Арменией.

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