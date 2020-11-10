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Азербайджан відкрив справу через збитий російський гелікоптер

Вівторок 10 листопада 2020 17:00
Азербайджан відкрив справу через збитий російський гелікоптер
Фото: вертоліт Мі-24 (russianplanes.net)
Автор: Андрій Козловський

Генпрокуратура Азербайджану завела кримінальну справу після того, як був збитий російський гелікоптер Мі-24 на кордоні з Вірменією. Зараз там встановлюють винних в події.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, справа порушена за ст. 342.2 (недбале ставлення до служби, що спричинило смерть двох і більше осіб з необережності, що мало місце у воєнний час і в бойових умовах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наголошується, що співробітники прокуратури, а також військові експерти вже оглянули ракетну установку та опитали військовослужбовців військової частини, звідки був проведений запуск ракети, яка збила вертоліт. Вони вилучили необхідні документи.

Нагадаємо, в понеділок увечері у Вірменії, неподалік від кордону з Азербайджаном, був збитий російський військовий вертоліт Мі-24. За попередніми даними, в результаті події дві людини загинули, ще один отримав травми середньої тяжкості.

Після цього Азербайджан заявив, що випадково збив російський військовий вертоліт Мі-24. Баку приніс співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу і заявив про готовність до виплати компенсації.

Також РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура Азербайджану почала розслідування знищення російського військового гелікоптера Мі-24 на кордоні з Вірменією.

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