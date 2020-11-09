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Азербайджан начал расследование уничтожения российского вертолета

Баку, Понедельник 09 ноября 2020 22:58
Азербайджан начал расследование уничтожения российского вертолета
Фото: вертолет Ми-24 (flickr.com Erich Hochstöger)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральная прокуратура Азербайджана начала расследование уничтожения российского военного вертолета Ми-24 на границе с Арменией. Вертолет был уничтожен азербайджанскими военнослужащими.

Об этом сообщает пресс-служба азербайджанской Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура Азербайджана выражает глубокие соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает исцеления пострадавшим", - заявили в ведомстве.

Напомним, вечером 9 ноября на армяно-азербайджанской границе был сбит российский вертолет Ми-24. Предварительно известно о двух погибших и одном пострадавшем в результате инцидента.

Позже Баку взяло ответственность за уничтожение российского вертолета. Министерство иностранных дел Азербайджана назвало инцидент случайностью и пообещало выплатить компенсации.

Отметим, уже несколько месяцев между Арменией и Азербайджаном продолжаются боевые действия в Нагорном Карабахе. Азербайджан продолжает свое наступление и заявляет о восстановлении контроля над оккупированными Арменией территориями.

Сегодня в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои за стратегически важный город Шуши. Этот город находится недалеко от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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