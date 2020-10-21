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Азербайджан опроверг сообщение о сбитом в Карабахе самолете

Автор: Анастасия Рокитна

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о сбитом в Карабахе самолете. Армянская сторона заявила, что самолет сбили карабахские силы.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является очередной фальсификацией армянской военной пропагандистской машины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о захвате позиций на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка ВС Армении. Азербайджанская сторона также захватила большое количество оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что если Азербайджан и Армения хотят решить конфликт в Нагорном Карабахе, то он должен быть решен в рамках нового формата. Состав новой контактной группы должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона.

Добавим, что правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

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