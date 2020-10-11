Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа, в Ереване отрицают

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли город Гянджа. По данным МЧС Азербайджана, ракета попала в жилой дом.

Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Азербайджана.

"Город Гянджа подверглось обстрелу с территории Бердского района Армении", - сообщило ведомство.

По данным МЧС Азербайджана, ракета попала в жилой дом и полностью разрушила здание.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадали 17 человек, спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших, сообщили в ведомстве.

В Ереване эти обвинения опровергли.

"Упомянутые претензии абсолютно ложные и не имеют никакого отношения к реальности", - написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России 9 октября договорились о перемирии в Нагорном Карабахе.

Перемирие вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени. Баку и Ереван почти сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.