Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі міста Гянджа, в Єревані заперечують

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські збройні сили обстріляли місто Гянджа. За даними МНС Азербайджану, ракета потрапила в житловий будинок.

Про це повідомляє в Facebook Міністерство оборони Азербайджану.

"Місто Гянджа піддалося обстрілу з території Бердського району Вірменії", - повідомило відомство.

За даними МНС Азербайджану, ракета потрапила в житловий будинок і повністю зруйнувала будівлю.

За попередньою інформацією, в результаті обстрілу постраждали 17 осіб, рятувальники витягли з-під завалів тіла п'яти загиблих, повідомили у відомстві.

В Єревані ці звинувачення спростували.

"Згадані претензії абсолютно неправдиві і не мають ніякого відношення до реальності", - написала в Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Нагадаємо, воєнні дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися 27 вересня. Конфлікт відбувається в зв'язку зі створенням в 1991 році Нагірно-Карабаської республіки. Азербайджан не визнає незалежність Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Глави МЗС Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії 9 жовтня домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Перемир'я набуло чинності 10 жовтня о 12:00 за місцевим часом. Баку та Єреван майже відразу звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.