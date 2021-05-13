Азербайджан назвал неадекватной реакцию Армении на согласование границы между странами

"Удивительно, что армянская сторона неадекватно отреагировала на этот процесс и сделала провокационные заявления. Считаем неприемлемыми попытки официальных кругов использовать этот вопрос в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении", - цитирует издание заявление МИД.

В ведомстве напомнили, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному между Баку и Ереваном 10 ноября 2020 года, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения азербайджанских пограничных сил Азербайджана. "Этот процесс носит обычный режим и осуществляется систематически", - говорится в заявлении.

В Баку также заверили в своей приверженности к разрешению напряженности в регионе.

Отметим, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 13 мая заявил о посягательстве на территорию страны. Поводом для таких заявлений стал инцидент у озера Севлич. По его словам, азербайджанские военные попытались окружить водоем и для этого перешли армянскую границу.