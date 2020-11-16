Азербайджан назвал число жертв среди мирных жителей во время войны в Карабахе

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 94 человека гражданского населения. Также был нанесен вред 530 жилым домам.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"В результате обстрела вооруженными силами Армении с 27 сентября до сегодня погибли 94 гражданских лица, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевые действия нанесли ущерб 120 многоквартирным жилым домам, 3 410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан намерен оценить ущерб от войны в Нагорном Карабахе. После этого через суд от Армении потребуют компенсации.

Кроме того, из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Также РБК-Украина писало, что жители ряда районов непризнанного Нагорного Карабаха сжигают свои дома.