ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Азербайджан назвав кількість жертв серед мирних жителів під час війни в Карабасі

Автор: Андрій Козловський

У результаті бойових дій в Нагірному Карабасі з азербайджанської сторони загинули 94 особи цивільного населення. Також було завдано шкоди 530 житловим будинкам.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури Азербайджану.

"В результаті обстрілу озброєними силами Вірменії з 27 вересня до сьогодні загинули 94 цивільних особи, ще 414 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойові дії завдали шкоди 120 багатоквартирним житловим будинкам, 3 410 приватним будинкам, а також 512 іншим цивільним об'єктам.

Популярні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азербайджан має намір оцінити збитки від війни в Нагірному Карабасі. Після цього через суд від Вірменії вимагатимуть компенсації.

Крім того, через війну в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки.

Також РБК-Україна писало, що жителі ряду районів невизнаного Нагірного Карабаху спалюють свої будинки.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Нагорный Карабах