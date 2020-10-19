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Азербайджан назвал число раненых и погибших мирных жителей в конфликте с Арменией

Автор: Максим Зайченко

Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала боевых действий в Нагорном Карабахе достигло 61. При этом ранены 282 человека, разрушено 1846 домов.

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Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Согласно данным, с 27 сентября 2020 года до сегодняшнего дня погиб 61 мирный житель, 282 человека получили ранения. Кроме того, 341 гражданскому объекту, 1 846 частным домам, 90 многоэтажным жилым домам нанесен ущерб.

Напомним, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.

Отметим, Армения и Азербайджан первый раз договорились о перемирии 10 октября, но почти сразу после его начала стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

Также РБК-Украина сообщало, что Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

Кроме этого, в ООН ранее раскритиковали Баку и Ереван за срыв перемирия.

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