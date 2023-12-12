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Азербайджан направив в Україну третю партію допомоги для відновлення енергосистеми

Вівторок 12 грудня 2023 16:43
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Азербайджан направив в Україну третю партію допомоги для відновлення енергосистеми Фото: Азербайджан відправив в Україну нову партію енергодопомоги (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Володимир Костирін

З Азербайджану сьогодні, 12 грудня, виїхав до України черговий вантаж енергетичної допомоги. Він складається з 20 вантажівок, які везуть понад 550 метрів електричних кабелів та 6 комплектів трансформаторних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

Нинішня допомога з відновлення енергосистеми від Баку стала для України вже третьою партією.

У міністерстві зазначили, що загальна сума енергетичної допомоги від азербайджанських партнерів становитиме понад 7,6 мільйона доларів.

Що увійшло до третього пакета допомоги

У рамках чергової партії допомоги очікуються:

  • силові, масляні трансформатори,
  • електротрансформаторні, комплектні підстанції,
  • високоякісні шафи,
  • дроти,
  • кабелі,
  • та інші комплектування для роботи компаній паливно-енергетичного комплексу.

Енергодопомога від Азербайджану

Перша партія допомоги у 10 вантажів від Азербайджану включала силові трансформатори та електростанції резервного живлення.

Вона вже була розподілена між енергокомпаніями в регіонах, що найбільше страждають від ворожих російських обстрілів, а саме в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській областях. Також обладнання одержали компанії Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Львівської областей.

Крім того, обладнання від Азербайджану було спрямоване на потреби оператора системи передачі та видобувного сектора. У Міненерго уточнили, що другу партію в 37 вантажів буде розподілено найближчим часом.

"Загалом угодою передбачено чотири етапи відправки вантажів, які мають надійти в Україну до кінця січня 2024 року", - розповіли в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада Азербайджан передав українським рятувальникам машину для розмінування Revival P.

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