Азербайджан направил в Украину третью партию помощи для восстановления энергосистемы
Из Азербайджана сегодня, 12 декабря, выехал в Украину очередной груз энергетической помощи. Он состоит из 20 грузовиков, которые везут более 550 метров электрических кабелей и 6 комплектов трансформаторных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Нынешняя помощь по восстановлению энергосистемы от Баку стала для Украины уже третьей партией.
В министерстве отметили, что общая сумма энергетической помощи от азербайджанских партнеров составит более 7,6 миллиона долларов.
Что вошло в третий пакет помощи
В рамках очередной партии помощи ожидаются:
- силовые, масляные трансформаторы,
- электротрансформаторные, комплектные подстанции,
- высококачественные шкафы,
- провода,
- кабели,
- и другие комплектования для работы компаний топливно-энергетического комплекса.
Энергопомощь от Азербайджана
Первая партия помощи в 10 грузов от Азербайджана включала силовые трансформаторы и электростанции резервного питания.
Она уже была распределена между энергокомпаниями в регионах, наиболее страдающих от вражеских российских обстрелов, а именно в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Николаевской областях. Также оборудование получили компании Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей.
Кроме того, оборудование от Азербайджана было направлено на нужды оператора системы передачи и добывающего сектора. В Минэнерго уточнили, что вторая партия в 37 грузов будет распределена в ближайшее время.
"В целом, соглашением предусмотрено четыре этапа отправки грузов, которые должны поступить в Украину до конца января 2024 года", - рассказали в Минэнерго.
Ранее сообщалось, что в конце ноября Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования Revival P.
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