Азербайджан може експортувати газ через Україну після завершення контракту з РФ, - Алієв

За його словами, переговори з владою України, ЄС та Росією тривають й усі сторони, схоже, зацікавлені продовжувати поставки.

"Ми допоможемо, якщо зможемо. Гадаю є можливість продовжити цю угоду", - сказав Алієв на конференції в суботу у місті Шуша.

Він зазначив, що у випадку зупинки постачання російського газу через Україну, Австрія і Словаччина, матимуть "серйозні проблеми", адже їм доведеться переплачувати "сотні й сотні мільйонів" для закуповування газу з інших джерел.

Натомість, додав Алієв, Азербайджан намагається бути "обережним", оскільки в минулому його неправдиво звинувачували в реекспорті російського газу.

Президент заявив, що видобуток газу в його країні має збільшитися завдяки новим та чинним проектам на Каспійському морі.