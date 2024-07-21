Азербайджан может экспортировать газ через Украину после завершения контракта с РФ, - Алиев

Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с просьбой помочь заключить новое соглашение на поставку природного газа после завершения действующего транзитного контракта с Россией.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, переговоры с властями Украины, ЕС и Россией продолжаются и все стороны, похоже, заинтересованы в продолжении поставок.
"Мы поможем, если сможем. Я думаю, что есть возможность продлить это соглашение", - сказал Алиев на конференции в субботу в городе Шуша.
Он отметил, что в случае остановки поставок российского газа через Украину, Австрия и Словакия, будут иметь "серьезные проблемы", ведь им придется переплачивать "сотни и сотни миллионов" для закупки газа из других источников.
Впрочем, добавил Алиев, Азербайджан пытается быть "осторожным", поскольку в прошлом его ложно обвиняли в реэкспорте российского газа.
Президент заявил, что добыча газа в его стране должна увеличиться благодаря новым и действующим проектам на Каспийском море.
В 2022 году Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией об удвоении экспорта газа в Европу к 2027 году до 20 млрд кубометров. По словам Алиева, страна "движется к этой цели".
В текущем году экспорт в Европу увеличится почти до 13 млрд кубометров - с 11,8 млрд кубометров в 2023 году и 8 млрд кубометров в 2021 году.
Поставки будут осуществляться по так называемому Южному газовому коридору, соединяющему Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.
Срок действующего соглашения о транзите российского газа через территорию Украины завершается в конце 2024 года. Однако из-за войны, транзит может полностью остановиться.
В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в страны ЕС. Соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками является "одним из обсуждаемых предложений".
ЕС пытается отвыкнуть от российского газа с момента вторжения в Украину, но некоторые европейские государства продолжают получать его через трубопровод, пересекающий нашу страну.
В мае Россия снова стала топ-поставщиком газа в страны Европы, впервые почти за два года обойдя Соединенные Штаты.
О том, продлит ли Украина газовый контракт с РФ и что будет, если нет, - читайте в материале РБК-Украина.
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