Азербайджан готов согласовать прекращение огня в Карабахе, - Алиев

Фото: Ильхам Алиев (flickr com worldeconomicforum)

Чем быстрее начнутся переговоры по Нагорному Карабаху, тем быстрее будет найдено урегулирование. Азербайджан готов сесть за стол переговоров.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу "Fox News".

"Мы хотим, чтобы военный путь остановился и мы перешли к переговорам за столом. Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана", - сказал Алиев.

Он также обвинил Армению в том, что все эти годы страна "занималась имитацией участия в переговорах" по урегулированию конфликта. При этом Алиев считает возможным урегулирование нагорно-карабахского конфликта дипломатическим путем.

"Я в этом абсолютно уверен. Иначе я бы не участвовал в переговорах в течение 17 лет. Урегулирование на столе переговоров. Однако, это во многом будет зависеть от воли Армении", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Отметим, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.

Также РБК-Украина писало, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 65 гражданских лиц.