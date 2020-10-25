ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Азербайджан готов согласовать прекращение огня в Карабахе, - Алиев

Баку , Воскресенье 25 октября 2020 09:36
Азербайджан готов согласовать прекращение огня в Карабахе, - Алиев
Фото: Ильхам Алиев (flickr com worldeconomicforum)
Автор: Максим Зайченко

Чем быстрее начнутся переговоры по Нагорному Карабаху, тем быстрее будет найдено урегулирование. Азербайджан готов сесть за стол переговоров.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу "Fox News".

"Мы хотим, чтобы военный путь остановился и мы перешли к переговорам за столом. Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана", - сказал Алиев.

Он также обвинил Армению в том, что все эти годы страна "занималась имитацией участия в переговорах" по урегулированию конфликта. При этом Алиев считает возможным урегулирование нагорно-карабахского конфликта дипломатическим путем.

"Я в этом абсолютно уверен. Иначе я бы не участвовал в переговорах в течение 17 лет. Урегулирование на столе переговоров. Однако, это во многом будет зависеть от воли Армении", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Отметим, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.

Также РБК-Украина писало, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 65 гражданских лиц.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АрменияАзербайджанНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь