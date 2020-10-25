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Азербайджан готовий узгодити припинення вогню в Карабасі, - Алієв

Баку , Неділя 25 жовтня 2020 09:36
Азербайджан готовий узгодити припинення вогню в Карабасі, - Алієв
Фото: Ільхам Алієв (flickr com worldeconomicforum)
Автор: Максим Зайченко

Чим швидше почнуться переговори щодо Нагірного Карабаху, тим швидше буде знайдено врегулювання. Азербайджан готовий сісти за стіл переговорів.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю американському телеканалу "Fox News".

"Ми хочемо, щоб військовий шлях зупинився і ми перейшли до переговорів за столом. Військовий фактор призводить до великих збитків і жертв. Тому, чим швидше ми почнемо субстантивні переговори, тим швидше буде знайдено шлях врегулювання конфлікту. Розв'язання конфлікту ґрунтується на територіальній цілісності Азербайджану", - сказав Алієв.

Він також звинуватив Вірменію в тому, що всі ці роки країна "займалася імітацією участі в переговорах" з врегулювання конфлікту. При цьому Алієв вважає можливим врегулювання нагірнокарабаського конфлікту дипломатичним шляхом.

"Я в цьому абсолютно впевнений. Інакше я б не брав участь у переговорах протягом 17 років. Врегулювання на столі переговорів. Однак, це багато в чому буде залежати від волі Вірменії", - сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Микол Пашинян підтримав введення російських миротворців в Нагорний Карабах. Він вважає, що у РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і Вірменією.

Зазначимо, раніше Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуто 18 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що з початку бойових дій у Нагірному Карабасі загинули 65 цивільних осіб.

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