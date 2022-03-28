Азербайджан готов обеспечить Украину топливом, - Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о переговорах с президентом Азербайджана. Обсуждались обстрелы мирного населения и необходимость зеленых коридоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.
В своем аккаунте в Twitter Президент Украины рассказал о переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам Зеленского обсуждалась необходимость гуманитарных коридоров и новые обстрелы мирного населения. Так же Президент поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь и за готовность предоставить топливо для посевной.
Напомним, что Зеленский назвал 5 шагов для остановки российской агрессии.
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