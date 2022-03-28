Азербайджан готовий забезпечити Україну паливом, - Зеленський

Володимир Зеленський розповів про переговори з президентом Азербайджану. Обговорювалися обстріли мирного населення і необхідність зелених коридорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.
У своєму акаунті в Twitter Президент України розповів про переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
За словами Зеленського обговорювалася необхідність гуманітарних коридорів і нові обстріли мирного населення. Так само Президент подякував Алієва за гуманітарну допомогу і за готовність надати паливо для посівної.
Нагадаємо, що Зеленський назвав 5 кроків для зупинки російської агресії.
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