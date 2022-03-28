RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Азербайджан готовий забезпечити Україну паливом, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Володимир Зеленський розповів про переговори з президентом Азербайджану. Обговорювалися обстріли мирного населення і необхідність зелених коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

У своєму акаунті в Twitter Президент України розповів про переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

За словами Зеленського обговорювалася необхідність гуманітарних коридорів і нові обстріли мирного населення. Так само Президент подякував Алієва за гуманітарну допомогу і за готовність надати паливо для посівної.

Нагадаємо, що Зеленський назвав 5 кроків для зупинки російської агресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАзербайджан