Азербайджан ще не прийняв пропозицію США з приводу перемир'я з Вірменією, - Білий дім

Фото: Дональд Трамп і Роберт О'Брайєн (flickr com whitehouse)

Азербайджан ще не прийняв рішення щодо затвердження режиму перемир'я з Вірменією за результатами переговорів у США. Білий дім підштовхує Баку до такого рішення.

Про це заявив у неділю помічник з національної безпеки президента США Роберт О'Брайєн в інтерв'ю телеканалу CBS.

Він уточнив, що Єреван згоден на пропозицію США щодо перемир'я в Нагірному Карабасі.

"Весь кінець цього тижня ми займаємося тим, щоб домовитися про мир між Вірменією та Азербайджаном. Вірменія прийняла пропозицію про припинення вогню, а Азербайджан ще ні. Ми підштовхуємо владу Азербайджану до цього прийняття пропозиції про режим припинення вогню", - наголосив радник глави держави.

Після переговорів з представниками Вірменії та Азербайджану держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Микол Пашинян підтримав введення російських миротворців в Нагорний Карабах. Він вважає, що у РФ хороші відносини і з Азербайджаном і з Вірменією.

Зазначимо, раніше Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуто 18 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що з початку бойових дій у Нагірному Карабасі загинули 65 цивільних осіб.