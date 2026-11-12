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Азербайджан допоможе посилити Україну напередодні зими, - Зеленський

15:13 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ільхам Алієв і Володимир Зеленський (Getty Images)

Азербайджан зробить свій внесок у зміцнення України напередодні прийдешньої зими та на тлі посилення російських атак.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави держави, 12 листопада він працює на саміті Європейської політичної спільноти у Дубліні.

Перший етап роботи - переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Зеленський звернув увагу на те, що відносини між країнами розвиваються, тому в центрі уваги сторін цього разу були пріоритетні напрями співпраці.

"Передусім - Drone Deal. Є укладені контракти, працюємо, щоб масштабувати замовлення. Також говорили про присутність азербайджанського бізнесу в Україні. Цінуємо те, що компанії залишаються і працюють для наших людей, часто попри підлі російські удари, - наголосив Зеленський.

Окрім того, президенти зосередилися на викликах і проблемах, з якими стикається Україна через посилення російських ударів.

"Будемо вдячні, якщо зараз Азербайджан теж знайде можливість підтримати українську критичну інфраструктуру та логістику перед зимою. Доручили командам попрацювати над цим. Дякую!", - підсумував Зеленський.

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Володимир ЗеленськийІльхам АлієвАзербайджанВійна Росії проти України