Азербайджан допоможе посилити Україну напередодні зими, - Зеленський

За словами глави держави, 12 листопада він працює на саміті Європейської політичної спільноти у Дубліні.

Перший етап роботи - переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Зеленський звернув увагу на те, що відносини між країнами розвиваються, тому в центрі уваги сторін цього разу були пріоритетні напрями співпраці.

"Передусім - Drone Deal. Є укладені контракти, працюємо, щоб масштабувати замовлення. Також говорили про присутність азербайджанського бізнесу в Україні. Цінуємо те, що компанії залишаються і працюють для наших людей, часто попри підлі російські удари, - наголосив Зеленський.

Окрім того, президенти зосередилися на викликах і проблемах, з якими стикається Україна через посилення російських ударів.

"Будемо вдячні, якщо зараз Азербайджан теж знайде можливість підтримати українську критичну інфраструктуру та логістику перед зимою. Доручили командам попрацювати над цим. Дякую!", - підсумував Зеленський.