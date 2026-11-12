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Азербайджан поможет усилить Украину в преддверии зимы, - Зеленский

15:13 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Ильхам Алиев и Владимир Зеленский (Getty Images)

Азербайджан внесет свой вклад в укрепление Украины накануне грядущей зимы и на фоне усиления российских атак.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы государства, 12 ноября он принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

Первым пунктом программы стали переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Зеленский обратил внимание на то, что отношения между странами развиваются, поэтому на этот раз стороны сосредоточились на приоритетных направлениях сотрудничества.

"Прежде всего - Drone Deal. Есть заключенные контракты, работаем, чтобы масштабировать заказ. Также говорили о присутствии азербайджанского бизнеса в Украине. Ценим то, что компании остаются и работают для наших людей, часто, несмотря на подлые российские удары", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили вызовы и проблемы, с которыми сталкивается Украина на фоне усиления российских атак.

"Будем благодарны, если сейчас Азербайджан тоже найдет возможность поддержать украинскую критическую инфраструктуру и логистику перед зимой. Поручили командам поработать над этим. Спасибо!", - подытожил Зеленский.

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