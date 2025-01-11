Азербайджан через форс-мажор припинив постачати газ Сербії

Вучич розповів, що сьогодні отримав повідомлення від Азербайджану про те, що в найближчий період через проблеми, які вони мають, вони не зможуть постачати 1,7 мільйона кубічних метрів газу в Сербію щодня.

"Я отримав повідомлення від наших азербайджанських братів і друзів, що через форс-мажорні обставини, через ті проблеми, які вони мають, від сьогодні ми не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які надходили до нас щодня", - сказав він.

Він додав, що поки невідомо, і незрозуміло, який орієнтовний термін повернення газу.