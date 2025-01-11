Азербайджан через форс-мажор припинив постачати газ Сербії

Сербія більше не може розраховувати на газ з Азербайджану. Терміни відновлення постачання нині невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tanjug.
Вучич розповів, що сьогодні отримав повідомлення від Азербайджану про те, що в найближчий період через проблеми, які вони мають, вони не зможуть постачати 1,7 мільйона кубічних метрів газу в Сербію щодня.
"Я отримав повідомлення від наших азербайджанських братів і друзів, що через форс-мажорні обставини, через ті проблеми, які вони мають, від сьогодні ми не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які надходили до нас щодня", - сказав він.
Він додав, що поки невідомо, і незрозуміло, який орієнтовний термін повернення газу.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич минулого місяця розповідав, що США готують санкції щодо нафтогазової компанії Сербії через російську частку.
Зауважимо, що незадовго до заяви президента, віце-прем'єр Сербії Олександр Вулін розповів, що країна хоче продовжити купувати російський газ.
За його словами, Белград веде переговори з Москвою про продовження контракту на постачання природного газу, який спливає у березні.
Ба більше днями ми писали, що Сербія шукає нові шляхи постачання нафти й газу через загрозу санкцій США.
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