Азербайджан из-за форс-мажора прекратил поставлять газ Сербии из-за форс-мажора

Вучич рассказал, что сегодня получил сообщение от Азербайджана о том, что в ближайший период из-за проблем, которые они имеют, они не смогут поставлять 1,7 миллиона кубических метров газа в Сербию ежедневно.

"Я получил сообщение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажорных обстоятельств, из-за тех проблем, которые они имеют, с сегодняшнего дня мы не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступали к нам ежедневно", - сказал он.

Он добавил, что пока неизвестно, и непонятно, какой ориентировочный срок возвращения газа.