ua en ru
Сб, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Азербайджан через форс-мажор припинив постачати газ Сербії

Сербія, Субота 11 січня 2025 20:14
UA EN RU
Азербайджан через форс-мажор припинив постачати газ Сербії Фото: Президент Сербії Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сербія більше не може розраховувати на газ з Азербайджану. Терміни відновлення постачання нині невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tanjug.

Вучич розповів, що сьогодні отримав повідомлення від Азербайджану про те, що в найближчий період через проблеми, які вони мають, вони не зможуть постачати 1,7 мільйона кубічних метрів газу в Сербію щодня.

"Я отримав повідомлення від наших азербайджанських братів і друзів, що через форс-мажорні обставини, через ті проблеми, які вони мають, від сьогодні ми не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які надходили до нас щодня", - сказав він.

Він додав, що поки невідомо, і незрозуміло, який орієнтовний термін повернення газу.

Проблеми з газом в Сербії

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич минулого місяця розповідав, що США готують санкції щодо нафтогазової компанії Сербії через російську частку.

Зауважимо, що незадовго до заяви президента, віце-прем'єр Сербії Олександр Вулін розповів, що країна хоче продовжити купувати російський газ.

За його словами, Белград веде переговори з Москвою про продовження контракту на постачання природного газу, який спливає у березні.

Ба більше днями ми писали, що Сербія шукає нові шляхи постачання нафти й газу через загрозу санкцій США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербія Азербайджан Вучич
NEWS
СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області (відео)
СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області (відео)
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію