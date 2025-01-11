Азербайджан из-за форс-мажора прекратил поставлять газ Сербии из-за форс-мажора
Сербия больше не может рассчитывать на газ из Азербайджана. Сроки возобновления поставок сейчас неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tanjug.
Вучич рассказал, что сегодня получил сообщение от Азербайджана о том, что в ближайший период из-за проблем, которые они имеют, они не смогут поставлять 1,7 миллиона кубических метров газа в Сербию ежедневно.
"Я получил сообщение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажорных обстоятельств, из-за тех проблем, которые они имеют, с сегодняшнего дня мы не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступали к нам ежедневно", - сказал он.
Он добавил, что пока неизвестно, и непонятно, какой ориентировочный срок возвращения газа.
Проблемы с газом в Сербии
Напомним, что премьер-министр Сербии Милош Вучевич в прошлом месяце рассказывал, что США готовят санкции в отношении нефтегазовой компании Сербии из-за российской доли.
Заметим, что незадолго до заявления президента, вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что страна хочет продолжить покупать российский газ.
По его словам, Белград ведет переговоры с Москвой о продлении контракта на поставку природного газа, который истекает в марте.
Более того, на днях мы писали, что Сербия ищет новые пути поставки нефти и газа из-за угрозы санкций США.
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