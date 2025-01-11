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Азербайджан из-за форс-мажора прекратил поставлять газ Сербии из-за форс-мажора

Сербия, Суббота 11 января 2025 20:14
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Азербайджан из-за форс-мажора прекратил поставлять газ Сербии из-за форс-мажора Фото: Президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сербия больше не может рассчитывать на газ из Азербайджана. Сроки возобновления поставок сейчас неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tanjug.

Вучич рассказал, что сегодня получил сообщение от Азербайджана о том, что в ближайший период из-за проблем, которые они имеют, они не смогут поставлять 1,7 миллиона кубических метров газа в Сербию ежедневно.

"Я получил сообщение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажорных обстоятельств, из-за тех проблем, которые они имеют, с сегодняшнего дня мы не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступали к нам ежедневно", - сказал он.

Он добавил, что пока неизвестно, и непонятно, какой ориентировочный срок возвращения газа.

Проблемы с газом в Сербии

Напомним, что премьер-министр Сербии Милош Вучевич в прошлом месяце рассказывал, что США готовят санкции в отношении нефтегазовой компании Сербии из-за российской доли.

Заметим, что незадолго до заявления президента, вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что страна хочет продолжить покупать российский газ.

По его словам, Белград ведет переговоры с Москвой о продлении контракта на поставку природного газа, который истекает в марте.

Более того, на днях мы писали, что Сербия ищет новые пути поставки нефти и газа из-за угрозы санкций США.

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Сербия Азербайджан Вучич
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