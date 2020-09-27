Азербайджан и Армения возобновили боевые действия, есть жертвы и раненые

На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. Стороны используют авиацию, танки и артиллерию.

Об этом сообщают пресс-служба Министерства обороны Азербайджана и премьер-министр Армении Никола Пашинян на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

"Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития", - написал он.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта. Обстрелы были совершены из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Отмечается, что в результате обстрелов населенных пунктов среди мирного населения имеются погибшие и раненые, а инфрастуктуре был нанесен серьезный урон.

Позже стало известно, что Азербайджан начал контрнаступательную операцию по всей линии фронта.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также обвиняет в обстрелах Азербайджан. Он отметил, что "ответ будет соответствующим".

"Сегодня рано утром противник перешел в активное наступление на всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Мы призываем население скрыться", - написал он в Facebook.

Омбудсмен Карабаха заявил о гибели женщины и ребенка в результате обстрела на линии соприкосновения.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о концентрации ВС Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Кроме того, ООН обеспокоена нынешней напряженностью между Арменией и Азербайджаном. В ООН призвали страны проявить сдержанность.

Возможна ли масштабная война между Азербайджаном и Арменией - подробнее читайте в материале РБК-Украина.