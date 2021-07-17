Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле позиций на границе

"Утром 17 июля вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - заявили азербайджанские военные.

Они отметили, что на обстрелы с армянской стороны был открыт ответный огонь, чтобы "заставить замолчать другую сторону". Среди азербайджанских военных потерь нет.

Спустя несколько часов Минобороны Армении выпустило пресс-релиз. В нем говорится, что днем 17 июля азербайджанские военные "периодически обстреливали армянские позиции", которые находятся на участке границы близ села Ерасх.

Армянская сторона также открывала ответный огонь. "С армянской стороны погибших и раненых нет. Обстановка в районе Ерасха относительно стабильная", - уточнили в ведомстве.