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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле позиций на границе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Арменией позиций своих военных на границе. Ереван в свою очередь сообщил, что азербайджанская сторона открывала огонь по армянским позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы министерств обороны Азербайджана и Армении.

"Утром 17 июля вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - заявили азербайджанские военные.

Они отметили, что на обстрелы с армянской стороны был открыт ответный огонь, чтобы "заставить замолчать другую сторону". Среди азербайджанских военных потерь нет.

Спустя несколько часов Минобороны Армении выпустило пресс-релиз. В нем говорится, что днем 17 июля азербайджанские военные "периодически обстреливали армянские позиции", которые находятся на участке границы близ села Ерасх.

Армянская сторона также открывала ответный огонь. "С армянской стороны погибших и раненых нет. Обстановка в районе Ерасха относительно стабильная", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 14 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. В Баку заявили о ранении военного.

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обстрелАрменияАзейбарджан