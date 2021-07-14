Азербайджан сообщил о ранении военного из-за перестрелки на границе с Арменией
Фото: на границе Армении и Азербайджана произошла стрельба (Flickr)
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Азербайджанская сторона заявила о ранении военного.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе. Кроме того, ранее армянская сторона сообщила о гибели военного из-за перестрелки.
В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями войск ВС Азербайджана, сообщили в пресс-службе.
В Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана попытались провести инженерные работы для продвижения позиций.