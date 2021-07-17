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Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілі позицій на кордоні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міноборони Азербайджану заявило про обстріл Вірменією позицій своїх військових на кордоні. Єреван у свою чергу повідомив, що азербайджанська сторона відкривала вогонь по Вірменських позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби міністерств оборони Азербайджан і Вірменія.

"Вранці 17 липня збройні сили Вірменії обстріляли позиції Азербайджанської армії в напрямку Садаракського району Нахчиванської Автономної республіки", - заявили азербайджанські військові.

Вони зазначили, що на обстріли з вірменської сторони був відкритий вогонь у відповідь, щоб "змусити замовкнути іншу сторону". Серед азербайджанських військових втрат немає.

Через кілька годин Міноборони Вірменії випустило пресреліз. У ньому говориться, що вдень 17 липня азербайджанські військові "періодично обстрілювали вірменські позиції", які знаходяться на ділянці кордону поблизу села Єрасх.

Вірменська сторона також відкривала вогонь у відповідь. "З вірменського боку загиблих і поранених немає. Обстановка в районі Єрасха відносно стабільна", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, 14 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка. У Баку заявили про поранення військового.

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