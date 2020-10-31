Азербайджан и Армения договорились не обстреливать мирное население в Карабахе

Главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.
Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров.
Так, строны согласовали следущие договоренности:
Ранее США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе с утра 26 октября.
Однако с первых часов стороны обвинили друг друга в нарушениях, в результате чего американские соглашения потерпели неудачу.
В Европейском союзе в очередной раз призвали стороны вернуться к переговорам о прекращении огня в Нагорном Карабахе.