Азербайджан и Армения договорились не обстреливать мирное население в Карабахе

Главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.

Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров.



Так, строны согласовали следущие договоренности:

не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам;

активно участвовать в операциях по поиску и обмену останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;

передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;

составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября в Москве решениями.

Ранее США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе с утра 26 октября.

Однако с первых часов стороны обвинили друг друга в нарушениях, в результате чего американские соглашения потерпели неудачу.

В Европейском союзе в очередной раз призвали стороны вернуться к переговорам о прекращении огня в Нагорном Карабахе.