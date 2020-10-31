Азербайджан і Вірменія домовилися не обстрілювати мирне населення в Карабасі

Глави МЗС Вірменії і Азербайджану провели зустріч в рамках Мінської групи ОБСЄ щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Сторони домовилися не обстрілювати цілеспрямовано цивільні об'єкти і мирне населення.
Про це йдеться в заяві за підсумками переговорів.
Так, строни погодили наступні домовленості:
Раніше США оголосили про гуманітарне перемир'я в Карабасі з ранку 26 жовтня.
Проте з перших годин сторони звинуватили один одного в порушеннях, внаслідок чого американські угоди зазнали невдачі.
В Європейському союзі в черговий раз закликали сторони повернутися до переговорів про припинення вогню в Нагірному Карабасі.