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Азербайджан і Вірменія домовилися не обстрілювати мирне населення в Карабасі

Автор: Инна Собора

Глави МЗС Вірменії і Азербайджану провели зустріч в рамках Мінської групи ОБСЄ щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Сторони домовилися не обстрілювати цілеспрямовано цивільні об'єкти і мирне населення.

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Про це йдеться в заяві за підсумками переговорів.

Так, строни погодили наступні домовленості:

  • не наносити навмисні удари по цивільному населенню і невоєнних об'єктах;
  • активно брати участь в операціях з пошуку та обміну останками загиблих на полі бою і забезпечити безпеку таких робіт;
  • передати в ОБСЄ і Міжнародний Червоний Хрест списки військовополонених для доступу до них і можливого обміну в майбутньому;
  • скласти списки питань і коментарів з приводу можливих механізмів перевірки припинення вогню у відповідності з прийнятими 10 жовтня в Москві рішеннями

Раніше США оголосили про гуманітарне перемир'я в Карабасі з ранку 26 жовтня.

Проте з перших годин сторони звинуватили один одного в порушеннях, внаслідок чого американські угоди зазнали невдачі.

В Європейському союзі в черговий раз закликали сторони повернутися до переговорів про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

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