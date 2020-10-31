Азербайджан і Вірменія домовилися не обстрілювати мирне населення в Карабасі

Глави МЗС Вірменії і Азербайджану провели зустріч в рамках Мінської групи ОБСЄ щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Сторони домовилися не обстрілювати цілеспрямовано цивільні об'єкти і мирне населення.

Про це йдеться в заяві за підсумками переговорів.



Так, строни погодили наступні домовленості:

не наносити навмисні удари по цивільному населенню і невоєнних об'єктах;

активно брати участь в операціях з пошуку та обміну останками загиблих на полі бою і забезпечити безпеку таких робіт;

передати в ОБСЄ і Міжнародний Червоний Хрест списки військовополонених для доступу до них і можливого обміну в майбутньому;

скласти списки питань і коментарів з приводу можливих механізмів перевірки припинення вогню у відповідності з прийнятими 10 жовтня в Москві рішеннями

Раніше США оголосили про гуманітарне перемир'я в Карабасі з ранку 26 жовтня.

Проте з перших годин сторони звинуватили один одного в порушеннях, внаслідок чого американські угоди зазнали невдачі.

В Європейському союзі в черговий раз закликали сторони повернутися до переговорів про припинення вогню в Нагірному Карабасі.