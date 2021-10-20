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Азарова заочно арестовали по делу о Харьковских соглашениях

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Киев, Среда 20 октября 2021 18:45
Азарова заочно арестовали по делу о Харьковских соглашениях Фото: бывший премьер-министр Николай Азаров (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Александр Мороз

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Николая Азарова. Мера пресечения избрана по делу о государственной измене из-за подписания так называемых Харьковских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

Сообщается, что суд заочно избрал Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование установило, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму были навязаны ему тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым.

"Полностью понимая последствия подписания этого Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета министров Украины). Таким образом он способствовал реализации интересов РФ при всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следователи получили оригиналы документов, которые свидетельствуют о якобы целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

"В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией", - добавили в ГБР.

Напомним, Азарову объявили подозрение в государственной измене из-за Харьковских соглашений еще в марте 2021 года.

Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года, документ предусматривал продление конечного срока пребывания Черноморского флота России в Крыму с 2017 до 2042 года в обмен на снижение цены на российский газ для Украины.

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