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Азарова судитимуть за заклики до повалення влади та фейки про вбивства в Бучі

Архівне фото: Микола Азаров (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Дмитро Браславський

Колишнього прем'єр-міністра України судитимуть за інформаційну допомогу Росії та заклики до повалення влади. СБУ завершила розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці не вказали імені та прізвища чиновника, однак на світлині зображена людина, дуже схожа на Миколу Азарова.

Фото: колишній прем'єр України (facebook.com/pgo.gov.ua)

Деталі справи

Експрем'єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, від початку повномасштабного вторгнення і до теперішнього часу, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією.

Колишній український чиновник регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.

"У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та порталах російських медіа, колишній Прем'єр-міністр виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України", - йдеться в заяві.

Також експосадовець називає події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади і запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію".

Що йому загрожує

Зазначається, що до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього прем'єр-міністра України. Його звинувачують у: 

  • публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу;
  • здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором і виправданні; 
  • визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України.

Азарову загрожує до 12 років позбавлення волі.

Кримінальне переслідування Азарова та його поплічників

У вересні минулого року повідомлялося, що в Україні судитимуть колишнього президента Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколу Азарова через підписання "Харківських угод" на користь Росії 2010 року.

А в жовтні суд обрав запобіжний захід чиновниці однієї з районних адміністрацій Києва у вигляді тримання під вартою. Вона вела Telegram-канал експрем'єра Миколи Азарова.

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