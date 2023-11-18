Азаров, Табачник, Царьов й не тільки. Зеленський затвердив санкції проти прибічників Росії
Україна, Субота 18 листопада 2023 16:07
Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України. Воно запроваджує санкції на 10 років проти деяких фізичних осіб, які підтримували Російську Федерацію.
Відповідний указ №758/2023 оприлюднено на сайті президента. Згідно з указом, санкції зокрема торкнуться:
експрем'єр-міністра України
Миколи Азарова;
ексміністра освіти та науки
Дмитра Табачника;
колишніх народних депутатів України
Олега Царьова та Дмитра Святаша.
Крім них, до санкційного списку потрапили:
глава окупаційної адміністрації Криму
Сергій Аксьонов;
голова так званої "ЛНР"
Леонід Пасічник;
депутата Держдуми РФ
Дмитро Саблін;
російський пропагандист
Юрій Кот.
Пакет санкцій передбачає:
блокування активів,
повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України,
запобігання виведенню капіталів за межі України,
призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань,
заборону участі в приватизації, оренді державного майна,
заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб,
заборону на здійснення угод із цінними паперами,
заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій,
заборону на збільшення розміру статутного капіталу.
Термін дії санкцій -
10 років.
Нагадаємо, раніше в Євросоюзі
представили пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
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