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Азаров, Табачник, Царев и не только. Зеленский утвердил санкции против сторонников России

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно вводит санкции на 10 лет против некоторых физических лиц, поддерживавших Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Соответствующий указ №758/2023 обнародован на сайте президента. Согласно указу, санкции в частности коснутся:

  • экс-премьер-министра Украины Николая Азарова;
  • экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника;
  • бывших народных депутатов Украины Олега Царева и Дмитрия Святаша.

Кроме них, в санкционный список попали:

  • глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов;
  • председатель так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник;
  • депутата Госдумы РФ Дмитрий Саблин;
  • российский пропагандист Юрий Кот.

Пакет санкций предусматривает:

  • блокировку активов,
  • полное ограничение торговых операций, а также транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
  • предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств,
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества,
  • запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц,
  • запрет на совершение сделок с ценными бумагами,
  • запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ и других организаций,
  • запрет на увеличение размера уставного капитала.

Срок действия санкций - 10 лет.

Напомним, ранее в Евросоюзе представили предложение по 12-му пакету санкций против России.

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