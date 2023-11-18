Азаров, Табачник, Царев и не только. Зеленский утвердил санкции против сторонников России
Украина, Суббота 18 ноября 2023 16:07
Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно вводит санкции на 10 лет против некоторых физических лиц, поддерживавших Российскую Федерацию.
Соответствующий указ №758/2023 обнародован на сайте президента. Согласно указу, санкции в частности коснутся:
экс-премьер-министра Украины
Николая Азарова;
экс-министра образования и науки
Дмитрия Табачника;
бывших народных депутатов Украины
Олега Царева и Дмитрия Святаша.
Кроме них, в санкционный список попали:
глава оккупационной администрации Крыма
Сергей Аксенов;
председатель так называемой "ЛНР"
Леонид Пасечник;
депутата Госдумы РФ
Дмитрий Саблин;
российский пропагандист
Юрий Кот.
Пакет санкций предусматривает:
блокировку активов,
полное ограничение торговых операций, а также транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,
приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств,
запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества,
запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц,
запрет на совершение сделок с ценными бумагами,
запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ и других организаций,
запрет на увеличение размера уставного капитала.
Срок действия санкций -
10 лет.
Напомним, ранее в Евросоюзе
представили предложение по 12-му пакету санкций против России.
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