Азаров, Пшонка и не только. Канада ввела санкции против бывших соратников Януковича

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады .

Правительство Канады считает, что ситуация в Украине является серьезным нарушением международного мира и безопасности, что привело к серьезному международному кризису.

В связи с этим страна ввела санкции в отношении ряда бывших соратников Януковича. Под ограничения в частности попали:

Николай Азаров;

Алексей Азаров;

Раиса Богатырева;

Андрей Клюев;

Сергей Курченко;

Виктор Пшонка;

Артем Пшонка;

Дмитрий Табачник;

Александр Якименко;

Виталий Захарченко.