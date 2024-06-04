Азаров, Пшонка и не только. Канада ввела санкции против бывших соратников Януковича
Канада ввела санкции против бывших соратников президента-беглеца Виктора Януковича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.
Правительство Канады считает, что ситуация в Украине является серьезным нарушением международного мира и безопасности, что привело к серьезному международному кризису.
В связи с этим страна ввела санкции в отношении ряда бывших соратников Януковича. Под ограничения в частности попали:
- Николай Азаров;
- Алексей Азаров;
- Раиса Богатырева;
- Андрей Клюев;
- Сергей Курченко;
- Виктор Пшонка;
- Артем Пшонка;
- Дмитрий Табачник;
- Александр Якименко;
- Виталий Захарченко.
Ко всем их правительством Канады будут применены специальные экономические меры.
Санкции от Канады
Отметим, что Канада одна из союзников Украины. Правительство Канады постоянно усиливает давление на Российскую Федерацию путем введения санкций в отношении россиян, а также союзников Москвы, как, например, Белорусь.
Мы сообщали, что в начале весны Канада расширила список санкций россиян. Туда попали 6 человек.
В то же время на днях Канада ввела санкции против компаний, перевозивших баллистические ракеты из КНДР в РФ.
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