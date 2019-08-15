АЗ - Мариуполь: прогноз букмекеров

"Мариуполь" и алкмаарский АЗ сойдутся в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:30, а смотреть игру можно на канале "Футбол 1".

15 августа 21:30

Гаага, стадион "Карс Джинс"

Букмекерские компании считают, что у АЗ больше шансов на победу в матче. Победу подопечных Александра Бабича оценили в 14.50, тогда как на АЗ можно поставить с коэффициентом 1.18. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 6.50.

На проход АЗ в следующий раунд принимаются ставки с коэффициентом 1.13, на "Мариуполь" - 5.50.

Кстати, АЗ Алкмаар был вынужден сменить место проведения матча против "Мариуполя" из-за обрушентя части крыши.

В первом матче команд в Одессе была зафиксирована безголевая ничья. Отметим, что этот поединок также прошел на нейтральном для команд поле. УЕФА не разрешил "Мариуполю" проводить домашние еврокубоковые поединки в родном городе.

Напомним, успех "Мариуполя" в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).

На выходных команды провели матчи во внутренних чемпионатах. Так, азовцы расписали ничью с "Карпатами" на выезде - 1:1. А голландский коллектив уверенно переиграл "Валвейк" со счетом 2:0.