АЗ - Маріуполь: анонс матчу

Фото: АЗ Алкмаар - "Маріуполь" (twitter.com/AZAlkmaar)

Готуємося до матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

"Маріуполь" зіграє на виїзді з нідерландським АЗ в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:30, а дивитися гру можна на каналі "Футбол 1". Букмекери не вірять в українську команду. У першому протистоянні глядачі голів не побачили.

15 серпня 21:30

Гаага, стадіон "Карс Джинс"

У першому матчі команд в Одесі була зафіксована безгольову нічию. Тепер команді Олександра Бабича важливо не програти в Нідерландах. Перемога або результативна нічия в гостях дозволить маріупольцям пройти в раунд плей-офф Ліги Європи.

За іронією долі, обидві зустрічі команд проходять на нейтральному полі. УЄФА не дозволив "Маріуполю" проводити домашні еврокубоковие поєдинки в рідному місті, то АЗ переніс матч на іншу арену через обвалення даху домашнього стадіону.

Supporters-info



Op de wedstrijddag (don) is er geen kaartverkoop meer voor #azmar

In de publiekscatering van het ADO-stadion kan alleen met pinpas betaald worden (niet contant).



Meer info: https://t.co/Kg76OYhV9V#AZinDenHaag pic.twitter.com/QRS3XUHf61 — AZ (@AZAlkmaar) August 14, 2019

На вихідних команди провели матчі у внутрішніх чемпіонатах. Так, азовці розписали нічию з "Карпатами" на виїзді - 1:1. А голландський колектив впевнено переграв "Валвейк" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, успіх "Маріуполя" у двоматчевому протистоянні з голландським клубом виведе команду на переможця в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).