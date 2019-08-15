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АЗ - Маріуполь: анонс матчу

Новини » Спорт    15.08.2019 - 11:56
АЗ - Маріуполь: анонс матчу
Фото: АЗ Алкмаар - "Маріуполь" (twitter.com/AZAlkmaar)

Готуємося до матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

"Маріуполь" зіграє на виїзді з нідерландським АЗ в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:30, а дивитися гру можна на каналі "Футбол 1". Букмекери не вірять в українську команду. У першому протистоянні глядачі голів не побачили.

15 серпня 21:30
Гаага, стадіон "Карс Джинс"

У першому матчі команд в Одесі була зафіксована безгольову нічию. Тепер команді Олександра Бабича важливо не програти в Нідерландах. Перемога або результативна нічия в гостях дозволить маріупольцям пройти в раунд плей-офф Ліги Європи.

За іронією долі, обидві зустрічі команд проходять на нейтральному полі. УЄФА не дозволив "Маріуполю" проводити домашні еврокубоковие поєдинки в рідному місті, то АЗ переніс матч на іншу арену через обвалення даху домашнього стадіону.

На вихідних команди провели матчі у внутрішніх чемпіонатах. Так, азовці розписали нічию з "Карпатами" на виїзді - 1:1. А голландський колектив впевнено переграв "Валвейк" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, успіх "Маріуполя" у двоматчевому протистоянні з голландським клубом виведе команду на переможця в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).

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