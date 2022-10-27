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"Айлендерс" розгромили "Рейнджерс" у дербі Нью-Йорка: результати НХЛ

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Нью-Йорк, Четвер 27 жовтня 2022 10:41
"Айлендерс" розгромили "Рейнджерс" у дербі Нью-Йорка: результати НХЛ Фото: "Острів'яни" святкують успіх на рідній арені (facebook.com/NEWYORKISLANDERS)
Автор: Антон Федорців

"Битва за Нью-Йорк" у рамках Національної хокейної ліги цієї ночі завершилася упевненою перемогою "Нью-Йорк Айлендерс". Також тріумфували "Едмонтон Ойлерз" і "Тампа-Бей Лайтнінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НХЛ, Східна конференція, регулярний сезон

"Айлендерс" – "Рейнджерс" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайби: Палм'єрі, 28:44, 55:22, Бейлі, 45:37

НХЛ, Західна конференція, регулярний сезон

"Сент-Луїс" – "Едмонтон" – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайби: О'Райллі, 39:55 – Пулюярві, 06:07, Ньюджент-Гопкінс, 53:44, Хайман, 59:33

"Анахайм" – "Тампа-Бей" – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайби: Зеграс, 14:25, Террі, 36:39 – Сєргачов, 17:18, Кучеров, 18:44, Хейгел, 55:33, Пол, 59:58

Принципове протистояння "острів'ян" і "рейнджерів" тримало вболівальників у напрузі впродовж більшої частину матчу. У першому періоді небезпечніше діяли номінальні гості – "синьосорочечники" завдали 17 кидків у напрямку воріт, але всі вони стали здобиччю Сорокіна.

Відкрити рахунок "Айлендерс" зуміли в другій 10-хвилинці. Це Палм'єрі підхопив шайбу в центральній зоні перед воротами та класним кидком поцілив у нижній кут. Господарі загалом вирівняли гру та вже не надавали "Рейнджерс" можливостей надто розгулятися біля своїх володінь.

Закріпити успіх "острів'яни" зуміли в третьому періоді, закинувши ще двічі. Спершу Бейлі на "п'ятаку" замкнув простріл Пелеха з лівого краю. А за 5 хвилин до фінальної сирени дубль оформив Палм'єрі – досвідчений форвард потужним кидком увігнав шайбу в сітку від поперечини.

В інших матчах ночі виїзні перемоги здобули "Едмонтон" і "Тампа-Бей". Зі згаданих шести команд наразі в зоні плей-офф НХЛ перебувають лише "Ойлерз". Канадські "нафтовики" 28 жовтня зустрінуться з "Чикаго".

До слова, напередодні форвард "Вегаса" Кессел оновив рекорд НХЛ за кількістю проведених поспіль матчів.

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