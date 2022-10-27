"Айлендерс" разгромили "Рейнджерс" в дерби Нью-Йорка: результаты НХЛ

"Битва за Нью-Йорк" в рамках Национальной хоккейной лиги этой ночью завершилась уверенной победой "Нью-Йорк Айлендерс". Также триумфовали "Эдмонтон Ойлерз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

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Принципиальное противостояние "островян" и "рейнджеров" держало болельщиков в напряжении на протяжении большей части матча. В первом периоде опаснее действовали номинальные гости – "синерубашечники" нанесли 17 бросков в направлении ворот, но все они стали добычей Сорокина.

Открыть счет "Айлендерс" сумели во второй 10-минутке. Это Палмьери подхватил шайбу в центральной зоне перед воротами и классным броском попал в нижний угол. Хозяева выровняли игру и уже не предоставляли "Рейнджерс" возможностей слишком разгуляться у своих владений.

Закрепить успех "островитяне" сумели в третьем периоде, забросив еще дважды. Сначала Бейли на "пятаке" замкнул прострел Пелеха с левого края. А за 5 минут до финальной сирены дубль оформил Палмьери – опытный форвард мощным броском вогнал шайбу в сетку от перекладины.

В других матчах ночи выездные победы одержали "Эдмонтон" и "Тампа-Бэй". Из упомянутых шести команд в настоящее время в зоне плей-офф НХЛ находятся только "Ойлерз". Канадские "нефтяники" 28 октября встретятся с "Чикаго".