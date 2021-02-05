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У "Аякса" проблемы: УЕФА отстранил вратаря и не разрешил дозаявить форварда

Автор: Вера Олейник

Амстердамский "Аякс" столкнулся с проблемами в составе за 1,5 недели до начала матчей плей-офф Лиги Европы. Клуб не сможет рассчитывать на своего основного вратаря Андре Онану и дорогостоящего новичка команды нападающего Себастьяна Алле.

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Об этом сообщается на сайте клуба.

Голкипер был дисквалифицирован УЕФА на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Санкции распространяются на все турниры, даже сборных. В заявлении амстердамского клуба утверждается, что запрещенный препарат (фуросемид) попал в организм Онаны случайно - он по ошибке принял лекарство жены. Поэтому клуб оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Также УЕФА не позволил "Аяксу" исправить ошибку и дозаявить Алле на Лигу Европы. Ранее стало известно, что игрока, трансфер которого стал самым дорогим в истории голландского клуба, не внесли в заявку на турнир. Сегодня клуб сообщил, что была допущена административная ошибка. Несмотря на попытки "Аякса" исправить ситуацию, футболиста не включат в список. В этом сезоне он сможет играть только в матчах чемпионата и Кубка Нидерландов.

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" обновили заявки на плей-офф Лиги Европы.

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