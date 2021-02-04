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"Аякс" по ошибке не внес своего самого дорогого новичка в заявку на Лигу Европы

Амстердам, Четверг 04 февраля 2021 11:02
"Аякс" по ошибке не внес своего самого дорогого новичка в заявку на Лигу Европы
Фото: Себастьян Аллер (english.ajax.nl)
Автор: Вера Олейник

Амстердамский "Аякс" ошибочно не включил новичка команды нападающего Себастьяна Алле в заявку для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. Его трансфер стал самым дорогим в истории голландского клуба.

Об этом пишет BBC Sport.

Клуб, как и все участники турнира, должен был отправить список из 25 футболистов, однако в нем не оказалось купленного в это зимнее трансферное окно форварда. На данный момент "Аякс" ведет работу с Федерацией футбола Голландии и УЕФА над устранением ошибки.

Амстердамский клуб приобрел Аллера в начале января у "Вест Хэма" за рекордные 22,5 млн евро. В первых шести матчах за новую команду он забил два гола.

В 1/16 финала Лиги Европы "Аяксу" предстоит сыграть с "Лиллем". Первый матч состоится 18 февраля во Франции, второй - 25 февраля в Нидерландах.

Напомним, недавно впервые в истории футбола игрока приобрели за криптовалюту.

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